Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 30/04/2020 à 13:26









(Actualisé avec McDonald's, Twitter, Dow, Carlyle, Cigna, contrats à terme sur indices) PARIS, 30 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Dow Jones .DJI mais en petite hausse pour le Nasdaq .IXIC : * MICROSOFT MSFT.O a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal, le recours massif au télétravail pour cause de coronavirus ayant favorisé la demande pour certains de ses produits, comme Teams ou Windows. L'action gagne 2,5% dans les échanges en avant-Bourse et plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours. * MCDONALD'S MCD.N a annoncé jeudi une chute de 16,7% de son bénéfice au premier trimestre à 1,11 milliard de dollars, conséquence de la chute d'activité de la majeure partie de ses restaurants dans le monde en raison des mesures de confinement. Son chiffre d'affaires a baissé de 6,2% sur un an à 4,71 milliards de dollars mais dépasse légèrement le consensus IBES de Refinitiv (4,65 milliards). * FACEBOOK FB.O a publié mercredi des ventes supérieures aux attentes de Wall Street au premier trimestre et dit percevoir des signes de stabilisation de son chiffre d'affaires en avril après un plongeon en mars. En avant-Bourse, le titre s'envole de plus de 9%. Neuf analystes au moins ont revu à la hausse leur objectif de cours. * QUALCOMM QCOM.O gagnait 3% en après-Bourse mercredi soir après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à la hausse des prix de ses puces pour mobiles. * TESLA TLSA.O a publié mercredi un bénéfice pour le troisième trimestre consécutif, contrairement aux attentes des analystes, grâce à une production quasi ininterrompue de ses véhicules au cours des trois premiers mois de l'année malgré la pandémie de coronavirus. Le constructeur automobile prend 8,4% en avant-Bourse. * TWITTER TWTR.N a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3% et supérieur aux attentes en précisant que ses ventes d'espaces publicitaires avaient légèrement rebondi en Asie après le plongeon lié à la pandémie de coronavirus. Sa perte trimestrielle est en outre inférieure au consensus. * DOW DOW.N a publié jeudi un bénéfice trimestriel courant en baisse de 40% sur un an, la chute des cours du pétrole ayant pesé sur les prix de vente de ses produits chimiques et la chute de l'activité industrielle ayant freiné la demande. SOn chiffre d'affaires a reculé de 11,3% par rapport aux trois premiers mois de 2019. * CARLYLE GROUP CG.O - Le groupe de capital-investissement a annoncé jeudi une hausse de 73% sur un an de son bénéfice distribuable aux actionnaires, un résultat supérieur aux attentes du marché tiré par les cessions d'actifs et les activités de crédit. * CIGNA CI.N - L'assureur santé a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur au consensus et a réaffirmé son objectif de profits pour l'ensemble de l'année. * APPLE APPL.O et AMAZON AMZN.O comptent parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O , l'éditeur de l'application de visioconférence Zoom rendue très populaire ces dernières semaines par les mesures de confinement, a reconnu jeudi qu'il ne comptait pas 300 millions d'utilisateurs, contrairement à ce qu'il avait déclaré la semaine dernière, expliquant que ce nombre correspondait aux participants quotidiens à des réunions en ligne, rapporte The Verge. * ARCHER DANIELS MIDLAND ADM.N , géant du négoce de matières premières, a annoncé mercredi une baisse de son chiffre d'affaires du premier trimestre mais a dépassé les attentes des analystes sur le bénéfice, aidée notamment par la croissance de ses activités nutritionnelles. * SCHLUMBERGER SLB.N - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Laetitia Volga et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.