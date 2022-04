(Actualisé avec Twitter, Activision Blizzard, changement de recommandation)

PARIS, 25 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,6% pour le Dow Jones .DJI , de 0,7% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,8% pour le Nasdaq .IXIC :

* TWITTER TWTR.N gagne 5,6% dans les échanges en avant-Bourse après des informations selon lesquelles le réseau social est sur le point d'accepter l'offre l'achat du milliardaire Elon Musk à 54,20 dollars par action. nP6N2VA00G

* Les valeurs PÉTROLIÈRES reculent dans les échanges en avant-Bourse avec les cours du pétrole, affectés par les inquiétudes pour la demande mondiale en raison des restrictions sanitaires prolongées en Chine et de la perspective d'une remontée prochaine des taux d'intérêt aux Etats-Unis. CHEVRON

CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N perdent 2,45% et 2,75% respectivement, CALLON PETROLEUM CPE.N , SM ENERGY SM.N , DEVON ENERGY DVN.N , MARATHON OIL MRO.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N entre 3,2% et 4,7%, SCHLUMBERGER SLB.N , HALLIBURTON HAL.N et BAKER HUGHES BKR.O entre 2,4% et 3,9%.

* Les grandes BANQUES américaines reculent en avant-Bourse alors que la courbe des rendements des bons du Trésor s'aplatit, l'écart entre le deux ans et le dix ans US10US2=RR revenant autour de 22 points de base. JPMORGAN CHASE & CO JPM.N , WELLS FARGO WFC.N , GOLDMAN SACHS GS.N , CITIGROUP C.N , MORGAN STANLEY MS.N et BANK OF AMERICA BAC.N perdent entre 1,8% et 2,2%.

* Les VALEURS CHINOISES cotées à Wall Street souffrent des craintes d'un nouveau confinement forcé à Pékin en raison de la résurgence de l'épidémie de COVID-19: JD.CM JD.O , ALIBABA

BABA.N , BAIDU BIDU.O et PINDUODUO PDD.O cèdent entre 2,6% et 4,1%.

* COCA-COLA KO.N a fait état lundi d'une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel plus forte qu'attendu grâce à la hausse des prix et au rebond de la demande dans la restauration et les cinémas.

* ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O , en cours de rachat par Microsoft MSFT.O , a publié lundi un chiffre d'affaires ajusté inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, en raison de la faible demande pour le dernier volet de la franchise "Call of Duty".

* PFIZER PFE.N perd 1,1% en avant-Bourse après l'annonce du rappel de cinq lots de son traitement de l'hypertension Accupril.

* BOEING BA.N - L'Allemagne va commander au groupe aéronautique 60 exemplaires de l'hélicoptère de transport CH-47F Chinook pour environ cinq milliards d'euros, a rapporté dimanche Bild am Sonntag en citant des sources gouvernementales.

* APPLE AAPL.O - JPMorgan s'attend à ce que le chiffre d'affaires total et celui tiré de l'iPhone sur l'ensemble de l'exercice en cours soient "légèrement" inférieurs au consensus. Par ailleurs Foxconn, l'un des principaux sous-traitants du groupe, a suspendu l'activité de l'un de ses sites de production en Chine en raison des restrictions sanitaires. Le titre perd 1,1% en avant-Bourse.

* BROADCOM AVGO.O - Le fabricant de semi-conducteurs est visé par une enquête de la Federal Trade Commission (FTC) américaine après des plaintes lui reprochant d'obliger certains de ses clients à conclure des accords d'exclusivité, a rapporté vendredi le site The Information.

* KKR KKR.N - Le groupe de capital-investissement a annoncé lundi avoir levé 19 milliards de dollars (17,7 milliards d'euros) auprès d'investisseurs pour son nouveau fonds dédié au marché nord-américain, le plus important de son histoire.

* KELLOGG K.N - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Sophie Louet)

