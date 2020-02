Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 12/02/2020 à 13:41









(Actualisé avec Teva, CVS Health, Abiomed et cours en avant-Bourse) 12 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en hausse de 0,4% à 0,5%: * BOEING BA.N estime désormais que le marché mondial du fret aérien aura du mal à croître cette année en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine, a déclaré mercredi le vice-président en charge du marketing de sa division civile, Randy Tinseth. * BLACKSTONE BX.N , CARLYLE CG.O - Un consortium associant les deux groupes de capital-investissement au Canada Pension Plan Investment Board a soumis une offre d'environ 16 milliards d'euros pour les activités d'ascenseurs de ThyssenKrupp TKAG.DE , a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * TEVA TEVA.TA TEVA.N perd 1,6% en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, malgré un bénéfice par action légèrement supérieur au consensus et des prévisions 2020 conformes aux estimations. * LYFT LYFT.O a déclaré mardi soir s'attendre à un ralentissement de sa croissance cette année et a confirmé prévoir de n'atteindre la rentabilité qu'à la fin 2021. Le titre perdait 5% dans les échanges hors séance avant l'ouverture la clôture de Wall Street. * BED BATH & BEYOND BBBY.O - L'action de l'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration perd 23% en avant-Bourse après l'annonce d'une baisse de 5,4% de ses ventes à données comparables sur décembre-janvier. * CVS HEALTH CVS.N - La chaîne de pharmacies a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel contre une perte un an plus tôt, grâce notamment aux performances de sa filiale d'assurance santé Aetna. L'action prend 2,9% en avant-Bourse. * COTY COTY.N - Kering PRTP.PA s'est déclaré mercredi déçu par la lenteur des progrès en matière de développement de produits cosmétiques dans le cadre de la licence accordée au groupe américain. * MICRON TECHNOLOGY MU.O - UBS a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 47 à 75 dollars. L'action prend 2,8% en avant-Bourse. * GOODYEAR TIRE & RUBBER GT.O - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et ramené son objectif de cours de 20 à 14 dollars. * ABIOMED ABMD.O - Le spécialiste de l'appareillage médical perd 2,5% en avant-Bourse sur un abaissement de recommandation par Morgan Stanley. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

