(Actualisé avec Oracle, Exxon Mobil, Chevron, contrats à terme et cours en avant-Bourse) PARIS, 21 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture des indices de référence en baisse de 1,4% à 1,9% : * BANQUES - JPMORGAN CHASE JPM.N et BANK OF NEW YORK MELLON BK.N font partie des banques citées dans une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui reproche à plusieurs grandes banques d'avoir contribué à la circulation d'argent sale. Les deux banques américaines perdent respectivement 3,5% et 2,8% dans les transactions avant l'ouverture. * ORACLE ORCL.N gagne 4,5% en avant-Bourse après l'annonce d'une prise de participation de 12,5% dans TikTok Global, un accord qui permettra à l'application chinoise de partage de vidéos de poursuivre ses activités aux Etats-Unis. * COMPAGNIES PÉTROLIÈRES - EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N perdent chacune environ 2% en avant-Bourse avec la chute des cours du brut sur des anticipations de reprise de la production en Libye. * BOEING BA.N /RAYTHEON TECHNOLOGIES RTX.N - Goldman Sachs pense que les valeurs de l'aéronautique rebondiront plus rapidement que ne l'anticipe le marché et estime que le secteur offre des opportunités d'investissement. L'intermédiaire rajoute Boeing et Raytheon à sa liste de valeurs préférées ('conviction list'). * TESLA TSLA.O pourrait encore monter à la veille de la présentation par le constructeur de véhicules électriques de sa nouvelle stratégie en matière de batteries. * NIKOLA NKLA.O chute de plus de 35% en avant-Bourse après l'annonce de la démission du fondateur et président exécutif du constructeur de véhicules utilitaires électriques, Trevor Milton, accusé d'avoir véhiculé de fausses informations auprès d'investisseurs, ce qu'il a démenti. * SANTÉ - JPMorgan dégrade sa recommandation sur TENET HEALTCHARE THC.N , UNIVERSAL HEALTH SERVICE UHS.N et HCA HEALTHCARE HCA.N (Service Marchés)

