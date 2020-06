Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 09/06/2020 à 14:42









(Actualisé avec valeurs pétrolières, Gilead Sciences, Tesla, cours en avant-Bourse) PARIS, 9 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Nasdaq et de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 comme pour le Dow Jones : * Les valeurs du transport aérien, du tourisme et de l'hôtellerie, qui ont fortement rebondi au cours des dernières séances, subissent des prises de bénéfice: dans les échanges en avant-Bourse, AMERICAN AIRLINES AAL.O , UNITED AIRLINES UAL.O , ALASKA AIR ALK.N et MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O perdent entre 4,5% et 9%. * CHEVRON CVX.N , EXXONMOBIL XOM.N , APACHE APA.O , MARATHON PETROLEUM MPC.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N reculent de 2,4% à 5,9% en avant-Bourse dans le sillage du repli des cours pétroliers. * TIFFANY TIF.N a fait état mardi d'une chute de 43% de ses ventes à données comparables sur le trimestre février-avril en raison de la crise du coronavirus et a précisé avoir obtenu l'aval des autorités russes et mexicaines à son rachat par LVMH LVMH.PA . Le titre prend 1% dans les transactions en avant-Bourse. * MACY'S M.N gagne 10,3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé que ses magasins rouverts fonctionnaient mieux que prévu et un total de 4,5 milliards de dollars de nouveaux financements. * TESLA TSLA.O réduit ses pertes en avant-Bourse à la suite des déclarations à CNBC de l'investisseur milliardaire Ron Baron qui aimerait acheter plus d'actions du constructeur de voitures électriques, dont la valorisation devrait fortement augmenter. * GILEAD SCIENCES GILD.O - Des singes porteurs du coronavirus et traités avec l'antiviral remdesivir du laboratoire américain n'ont pas developpé de maladie respiratoire, selon une étude publiée mardi dans la revue scientifique Nature. * IBM IBM.N a annoncé lundi avoir décidé de ne plus offrir de logiciel de reconnaissance faciale dans une lettre au Congrès américain demandant des efforts vers plus de justice et d'équité raciale. * CHESAPEAKE ENERGY CHK.N se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites et pourrait céder le contrôle de la société à ses créanciers, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. Le titre de la compagnie pétrolière chute de 42% dans les échanges en avant-Bourse. * VROOM WRM.O - Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion doit faire son entrée sur le Nasdaq ce mardi après avoir levé 467,5 millions de dollars, un montant supérieur aux prévisions initiales, grâce à son offre publique d'achat. Le prix d'introduction a été fixé à 22 dollars, soit deux dollars au-dessus de la fourchette indicative. * BLACKSTONE BX.N , APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N , CARLYLE CG.O - Citigroup a abaissé sa recommandation sur les trois titres à "neutre" contre "acheter". * EBAY EBAY.O - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.