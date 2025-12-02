(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Tesla, actions liées aux cryptomonnaies, Starbucks)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,37% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE LA CONSOMMATION - Les consommateurs américains ont dépensé 9,1 milliards de dollars en ligne, soit une hausse de 4,5% sur un an, lors du "Cyber Monday", dans le prolongement des promotions du week-end du "Black Friday", selon Adobe Analytics.

* APPLE AAPL.O n'entend pas de se conformer à une directive indienne l'obligeant à préinstaller sur ses smartphones une application de cybersécurité appartenant à l'État et fera part de ses inquiétudes à New Delhi, ont rapporté à Reuters trois sources.

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg, a statué mardi qu'Apple pouvait être poursuivi devant un tribunal néerlandais pour pratiques anticoncurrentielles, deux fondations réclamant des dommages et intérêts en raison des frais facturés par le groupe sur les applications tierces sur l'App Store, dont les tarifs sont jugés excessifs.

Enfin, Apple a nommé lundi le chercheur Amar Subramanya, ancien cadre de Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , au poste de vice-président chargé de la division intelligence artificielle (IA) du groupe, en remplacement de John Giannandrea.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O prend 2,2% dans les transactions hors séance après avoir reçu une deuxième série d'offres d'achat, dont une proposition principalement en numéraire de la part de NETFLIX NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait s'achever dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté lundi à Reuters une source au fait du dossier.

* TESLA TSLA.O - Les ventes de véhicules électriques du groupe américain fabriqués en Chine ont augmenté de 9,9% en novembre sur un an, montrent les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

* STRATEGY MSTR.O et COIBASE COIN.O - Les actions liées aux cryptomonnaies progressent légèrement en avant-Bourse, les cours du bitcoin BTC= montrant des signes de stabilisation après avoir enregistré leur plus forte baisse en dollars depuis mai 2021 lors de la séance précédente.

* EXXON MOBIL XOM.N a contacté le ministère irakien du pétrole pour lui faire part de son intérêt en vue du rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil

LKOH.MM dans le gisement pétrolier de West Qurna 2, ont rapporté à Reuters cinq sources officielles irakiennes directement informées du dossier.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N - Un juge américain a rejeté lundi la demande du laboratoire concernant l'annulation d'une plainte de 6,7 milliards de dollars selon laquelle il aurait trompé les actionnaires de Celgene, une société rachetée en 2019 par Bristol Myers, dans un litige lié à l'anticancéreux Breyanzi.

* COSTCO COST.O a intenté une action en justice contre l'administration américaine pour s'assurer qu'il recevra des remboursements si la Cour suprême rejette la demande du président Donald Trump visant à obtenir un pouvoir étendu pour imposer des droits de douane.

* AVIS BUDGET GROUP CAR.O - Zipcar, le spécialiste de l'autopartage, filiale d'Avis Budget Group, a annoncé lundi envisager de cesser ses activités au Royaume-Uni et de suspendre toute nouvelle réservation au-delà de la fin de l'année.

* STARBUCKS SBUX.O a accepté de verser 38,9 millions de dollars (33,51 millions d'euros) pour régler les plaintes déposées par la ville de New York, qui accusait la chaîne de cafés d'avoir enfreint une loi locale obligeant les entreprises de restauration rapide à fournir à leurs employés des horaires prévisibles et stables, a déclaré lundi le bureau du maire Eric Adams.

