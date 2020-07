Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 30/07/2020 à 13:46









(Actualisé Comcast, Procter & Gamble, Eli Lilly, Cigna, Kraft Heinz, Raytheon/Lockheed Martin, Apache, Dupont, UPS, Apollo, Linde, Yum Brands et cours avant-Bourse) PARIS, 30 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * PROCTER & GAMBLE PG.N a dégagé des ventes meilleures que prévu au quatrième trimestre de son exercice décalé à la faveur d'une augmentation de la demande pour ses produits de nettoyage dans le contexte de crise sanitaire mondiale. Le titre gagne 2% en avant-Bourse. * COMCAST CMCSA.O - Le spécialiste américain du câble a publié jeudi un chiffre d'affaires au-dessus des attentes grâce à la forte hausse des abonnements au haut débit, ce qui a permis de compenser le ralentissement des revenus publicitaires. Le titre gagne 2,3% en avant-Bourse. * QUALCOMM QCOM.O grimpe de 12% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre et un accord de licences avec Huawei, mettant fin à un différend entre les deux groupes. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N gagne 2% en avant-Bourse après avoir annoncé de bons résultats d'une étude clinique sur le singe d'une seule dose de son candidat vaccin contre le COVID-19. * ELI LILLY LLY.N a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la demande pour son antidiabétique Trulicity ayant contribué à la hausse plus forte que prévu de son bénéfice trimestriel. * CIGNA CI.N - L'assureur santé a publié jeudi un bénéfice trimestriel en augmentation de 24,6%, porté par la baisse des coûts médicaux avec le report des opérations pendant le confinement et par le succès de sa branche qui inclut le gestionnaire de prescriptions médicales Express Scripts. * TECHNIPFMC FTI.N , FTI.PA a fait part mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et d'une prévision annuelle encourageante. * APACHE APA.O et son partenaire Total TOTF.PA ont annoncé jeudi avoir fait leur troisième découverte de pétrole au large du Suriname. Apache gagne 11% en avant-Bourse. * LINDE LIN.N a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, ajoutant que des marges d'exploitation plus élevées avaient aidé à compenser la baisse des volumes causée par la pandémie. * UPS UPS.N s'envole de 11,6% dans les transactions avant l'ouverture après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, le confinement ayant entraîné une explosion des livraisons à domicile et dans le domaine de la santé. * KRAFT HEINZ KHC.O a fait état de charges de dépréciation de 2,9 milliards de dollars pour plusieurs activités, dont son marque Oscar Mayer et sa division de vente au détail au Canada. * DUPONT DD.N a fait état d'une perte plus marquée qu'attendu au titre du deuxième trimestre et a déprécié la valeur de son activité automobile de 2,5 milliards de dollars, le géant des matériaux industriels étant confronté à la faiblesse persistante de l'un de ses plus grands marchés. * RAYTHEON RTN.N - Le groupe de défense fait pression sur les législateurs japonais pour remplacer LOCKHEED MARTIN LMT.N en tant que fournisseur de radars alors que la ville de Tokyo envisage de faire appel à d'autres sociétés pour deux sites de défense antimissile, ont déclaré trois sources. * UNITED AIRLINES UAL.O donne plus de temps aux salariés pour décider de faire partie ou non du plan de départs volontaires, la compagnie aérienne attendant de voir si le Congrès américain prolonge le plan de sauvetage du secteur, durement frappé par la crise sanitaire. * PAYPAL PYPL.O a annoncé mercredi un bond de 86% de son bénéfice trimestriel grâce à l'envolée des transactions dans le commerce en ligne et des nouveaux comptes. L'action du spécialiste des paiements en ligne gagne 3% en avant-Bourse. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a annoncé une baisse de 11% de son bénéfice du deuxième trimestre, affecté par le ralentissement des ventes d'actifs dans ses activités de capital-investissement et d'immobilier. * CARLYLE CG.O a annoncé jeudi un recul moins fort que prévu de son bénéfice trimestriel, le dynamisme de ses divisions de capital-investissement et de crédit ayant compensé en partie les baisses de ses activités dans l'immobilier et l'énergie. * YUM BRANDS YUM.N , propriétaire des enseignes Pizza Hut et Taco Bell, a publié un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable supérieur aux attentes. * ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , FACEBOOK FB.O et APPLE AAPL.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

