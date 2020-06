Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 22/06/2020 à 14:50









(Actualisé avec cours avant-Bourse, Apple, Tesla, Gap, Nio) PARIS, 22 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,8% : * APPLE AAPL.O - La conférence des développeurs Apple, qui s'ouvre ce lundi à partir de 17h00 GMT, devrait être le théâtre de nouvelles annonces sur les systèmes d'exploitation mobiles du groupe et d'une nouvelle transition de ses ordinateurs vers des puces maison au détriment de celles produites par INTEL INTC.O . * AMERICAN AIRLINES AAL.O cherche à obtenir 3,5 milliards de dollars (3,12 milliards d'euros) de nouveaux financements afin d'améliorer sa liquidité dans le contexte de crise du coronavirus. Le titre perd 8,7% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Le directeur général Elon Musk du constructeur de véhicules électriques a annoncé dimanche que la réunion des actionnaires et le "Battery Day", un événement au cours duquel des innovations dans la technologie des batteries pourraient être annoncées, devraient se tenir le 15 septembre. * PEPSICO PEP.O en Chine a annoncé dimanche que la production de l'une de ses usines de transformation d'aliments à Pékin avait été suspendue après le test positif au COVID-19 d'au moins l'un de ses employés. * TYSON TSN.N - Les autorités douanières chinoises ont annoncé dimanche avoir suspendu les importations de produits de volaille en provenance d'une usine dans l'Arkansas du groupe américain après la découverte de nouveaux cas de contamination au coronavirus. * NIO NIO.N gagne 8,6% en avant-Bourse, Tencent Holdings 0700.HK ayant révélé une participation de 15,1% au capital du concurrent chinois de Tesla. * GAP GPS.N gagne 6% dans les échanges en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de conseil de Wells Fargo à surpondérer. * WALMART WMT.N - UBS relève sa recommandation à l'achat contre neutre. * CAMPBELL SOUP CPB.N , CONAGRA BRANDS CAG.N - Jefferies relève sa recommandation sur les deux titres à l'achat. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

