(Actualisé avec Pfizer-BioNTech, cours en avant-Bourse) PARIS, 15 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en hausse de 0,6% à 0,8%: * PFIZER PFE.N BIONTECH BNTX.O 22UAy.DE - La campagne de vaccination contre le coronavirus dans l'Union européenne pourrait être lancée avant la fin du mois, a déclaré mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, après la décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'avancer au 21 décembre l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer et BioNTech. * MODERNA MRNA.O - L'agence américaine du médicament n'a relevé aucun nouveau motif d'inquiétude dans les données sur le candidat vaccin de Moderna contre le COVID-19, montrent des documents publiés mardi, ce qui ouvre la voie à son autorisation aux Etats-Unis. Le New York Times rapporte que la FDA pourrait homologuer le vaccin vendredi. En avant-Bourse, le titre gagne 1,2%. * APPLE AAPL.O compte fabriquer jusqu'à 96 millions d'iPhone au premier semestre 2021, un volume en hausse de près de 30% par rapport à la même période cette année, rapporte mardi le journal Nikkei. L'action prend 1,8% dans les échanges en avant-Bourse. * AMAZON AMZN.O , APPLE AAPL.O , FACEBOOK FB.O et Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , pourraient encourir des amendes allant de 6% à 10% de leur chiffre d'affaires en application du projet de l'Union européenne sur les services numériques présenté ce mardi. * ELI LILLY LLY.N a annoncé mardi le rachat de PREVAIL THERAPEUTICS PRVL.O , spécialisé dans la thérapie génique, pour 1,04 milliard de dollars et a publié par ailleurs un objectif de chiffre d'affaires annuel supérieur aux prévisions. Dans les échanges avant l'ouverture, Eli Lilly gagne 2% et Prevail s'envole de 85%. * TWITTER TWTR.N - L'Irlande a infligé une amende de 450.000 euros à Twitter en vertu du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne pour un 'bug' qui a rendu public les tweets privés de certains utilisateurs. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a écopé d'une amende de 59 millions de dollars (48,5 millions d'euros) pour ne pas avoir fourni à la Commission des services publics de Californie (CPUC) les informations requises concernant des plaintes pour agression et harcèlement sexuels. Le groupe de VTC pourrait être privé de licence s'il ne s'acquitte pas de l'amende sous 30 jours. * BAIDU BIDU.O a approché des constructeurs automobiles chinois en vue de se lancer dans la production de véhicules électriques, ont rapporté trois sources à Reuters. Le moteur de recherche chinois coté sur le Nasdaq gagne 4,4% en avant-Bourse. * REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O a annoncé lundi qu'il interrompait le recrutement de patients pour deux études sur son traitement expérimental contre le lymphome après que l'agence américaine du médicament a demandé des modifications des protocoles d'essai. * WELLS FARGO & CO WFC.N - KBW a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)

