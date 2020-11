Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 16/11/2020 à 14:13









(Actualisé avec valeurs liées aux loisirs, groupes de paiements, valeurs technologiques en baisse après l'annonce de Moderna, Home Depot/HD Supply, Tyson Foods, cours en avant-Bourse, contrats à terme) PARIS, 16 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse de 1,6% pour le Dow Jones .DJI , de 1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX mais en léger repli pour le Nasdaq .IXIC : * MODERNA MRNA.O gagne 17% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé lundi que son candidat vaccin était efficace à 94,5% contre le COVID-19, selon des données provisoires issues d'essais cliniques avancés, une semaine après l'annonce de son concurrent PFIZER PFE.N qui, associé à l'allemand BIONTECH BNTX.O , a dit avoir développé un produit efficace à plus de 90%. L'action Pfizer recule de 2,7% en avant-Bourse. * Les valeurs liées aux loisirs et aux voyages montent en avant-Bourse après les annonces de Moderna. AMERICAN AIRLINES AAL.O , SOUTHWEST LUV.N , DELTA AIR LINES DAL.N , UNITED AIRLINES UAL.O JETBLUE JBLU.O et SPIRIT AIRLINES SAVE.N prennent de 5,2% à 9,2%. Les groupes hôteliers MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O et HYATT HOTELS H.N gagnent respectivement 2,7% et 4%. BOOKING BKNG.O avance de 3,7%. Les organisateurs de croisières CARNIVAL CCL.N , ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N et NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N entre 6,8% et 8,7%. L'exploitant de cinémas AMC ENTERTAINMENT AMC.N bondit de 20,2% et son concurrent CINEMARK CNK.N de 15,4%. * Les groupes de cartes de paiements MASTERCARD MA.N , VISA V.N et AMERICAN EXPRESS AXP.N , qui ont souffert de la baisse des dépenses des consommateurs, gagnent entre 2,2% et 3% en avant-Bourse en réaction aux annonces positives de Moderna. * A l'inverse, les groupes qui avaient bénéficié jusqu'à présent des mesures de confinement devraient reculer à l'ouverture. AMAZON AMZN.O et NETFLIX NFLX.O cèdent environ 1% en avant-Bourse et le groupe de visioconférence ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O 6%. * PNC FINANCIAL SERVICES PNC.N a annoncé lundi le rachat des activités américaines de la banque espagnole BBVA BBVA.MC pour 11,6 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros). L'action BBVA a pris jusqu'à plus de 20% à la Bourse de Madrid. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a lancé lundi un essai clinique sur son candidat vaccin contre le COVID-19 administré à double dose afin de déterminer si une deuxième dose en prolonge les effets. Le titre s'est retournée à la baisse à la suite des annonces de Moderna, il abandonne 2%. * HOME DEPOT HD.N a annoncé lundi le rachat de HD SUPPLY HOLDINGS HDS.O pour huit milliards de dollars, soit 56 dollars par action. Le titre HD Supply gagne 24,6% en avant-Bourse à 55,84 dollars. * TYSON FOODS TYS.N a fait état lundi d'une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel plus importante qu'attendu, le premier transformateur de viande des Etats-Unis ayant bénéficié de la croissance de la demande liée aux mesures de confinement. * WALMART WMT.N a annoncé la cession d'une participation majoritaire dans la chaîne japonaise de supermarchés Seiyu au fonds d'investissement KKR KKR.N et à la plate-forme de commerce en ligne Rakuten 4755.T pour plus d'un milliard de dollars. * APPLE AAPL.O - Un groupe emmené par Max Schrems, un défenseur autrichien de la protection de la vie privée, a déposé lundi une plainte contre Apple auprès des autorités espagnoles et allemandes compétentes, accusant le groupe américain d'utiliser les données des utilisateurs d'iPhone sans leur consentement. * SIMON PROPERTY GROUP SPG.N , le plus grand exploitant de centres commerciaux américains, va réduire de 18% son offre d'achat sur 80% du capital de son concurrent TAUBMAN CENTERS TCO.N , ont annoncé dimanche les deux groupes. Dans les échanges en avant-Bourse, Simon Property gagne 4% et Taubman Centers 8%. * QUALCOMM QCOM.O a obtenu vendredi le feu vert des autorités américaines pour vendre des puces 4G au chinois Huawei HWT.UL , une exception aux restrictions imposées par Washington à la vente à ce dernier de technologies jugées stratégiques. * JD.COM JD.O a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 29% au troisième trimestre, les commandes en ligne de produits essentiels étant toujours importantes même après la levée des restrictions liées au coronavirus en Chine. * ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O - Evercore ISI entame son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 110 dollars. * TAKE-TWO INTERACTIVE TTWO.O - Evercore ISI entame son suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 195 dollars. (Patrick Vignal et Laetitia Volga)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.