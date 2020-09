Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 28/09/2020 à 14:21









(Actualisé avec cours avant-Bourse, valeurs technologiques, Vista Outdoor, Devon Energy) PARIS, 28 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture des indices de référence en hausse de plus de 1,3% à 1,7% : * Les valeurs technologiques sont indiquées en hausse en avant-Bourse: FACEBOOK FB.O , ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , APPLE AAPL.O et NETFLIX NFLX.O prennent entre 1,1% et 2,2%. * UBER UBER.N a remporté lundi une victoire judiciaire en Grande-Bretagne lui permettant de retrouver une licence à Londres, qui lui avait été retirée en 2019 pour des raisons de sécurité. Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, le titre gagne 5,6%. * AMERICAN AIRLINES AAL.O a déclaré vendredi avoir obtenu un prêt auprès du gouvernement américain de 5,5 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) et pouvoir obtenir jusqu'à 2 milliards de dollars supplémentaires en octobre dans le cadre d'un soutien financier aux compagnies aériennes d'un montant total de 25 milliards de dollars. Le titre prend 4,6% en avant-Bourse. * CLEVELAND-CLIFFS CLF.N , le plus grand producteur américain de pellets de minerai de fer, a annoncé lundi le rachat des activités américaines d'ArcelorMittal MT.AS , MT.LU pour 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros). Le titre gagne 10,5% en avant-Bourse. * CAESARS CZR.O est en discussions avancées avec William Hill WMH.L en vue du rachat du spécialiste britannique des paris pour 3,7 milliards de dollars (3,18 milliards d'euros). * FORD F.N , qui possède deux usines automobiles en Allemagne, a demandé 500 millions d'euros (582 millions de dollars) de prêts garantis au gouvernement allemand dans le but d'atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus, a rapporté lundi le quotidien économique Handelsblatt. L'action Ford prend 2% en avant-Bourse. * LAM RESEARCH LRCX.O , APPLIED MATERIALS AMAT.O et KLA KLAC.O perdent près de 1,5% en avant-Bourse après la mise en place par le gouvernement américain de restrictions sur les exportations vers SMIC 0981.HK , le plus grand fabricant chinois de puces. * DEVON ENERGY DVN.N - Le producteur de pétrole et de gaz a annoncé lundi le rachat de son concurrent WPX ENERGY WPX.N , pour 2,56 milliards de dollars. * VISTA OUTDOOR VSTO.N annoncé lundi le rachat de certaines activités du fabricant d'armes Remington Outdoor pour environ 81 millions de dollars. * EXPEDIA GROUP EXPE.O - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

