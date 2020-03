Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 25/03/2020 à 12:46









PARIS, 25 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI et de plus de 1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , au lendemain d'une très forte hausse: * BOEING BA.N prévoit de reprendre en mai la production du 737 MAX, son appareil le plus vendu, après plusieurs mois d'interruption dus à deux accidents mortels, ont rapporté mardi des sources proches du dossier. Le titre prend 11,6% en avant-Bourse. * De nombreux secteurs devraient profiter de l'accord trouvé au Sénat américain sur un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars. Parmi les valeurs en hausse dans les échanges avant-Bourse, les compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES AAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N , SPIRIT AIRLINES SAVE.N , UNITED AIRLINES UAL.O et SOUTHWEST LUV.N gagnent entre 11,6% et 37,6%. * FACEBOOK FB.O a annoncé mardi que l'épidémie de coronavirus pesait sur ses recettes publicitaires, qui représentent la quasi-totalité de ses revenus, même si de plus en plus d'utilisateurs confinés à domicile passent beaucoup de temps sur le réseau social. * NIKE NKE.N a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, ses bonnes performances en ligne ayant compensé sa première baisse des ventes en Chine en près de six ans, mais l'équipementier sportif n'a pas fourni de prévisions en raison des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. Le titre gagne 8,5% en après-Bourse. * TARGET TGT.N - Le distributeur a abandonné ses objectifs financiers et compte limiter les investissements prévus dans l'ouverture de nouveaux magasins afin de privilégier la réponse à l'évolution de la demande des ménages américains confinés à domicile pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. * ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O prend 2% après le relèvement de conseil de Berenberg à "acheter" contre conserver". (Laetitia Volga, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.