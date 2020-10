Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/10/2020 à 12:16









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de plus de 1% : * MORGAN STANLEY MS.N , WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA.O ou encore HONEYWELL INTERNATIONAL HON.N publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street. * UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé mercredi une perte trimestrielle plus lourde que prévu et une chute de 78% de son chiffre d'affaires, plombée par la crise sanitaire. La compagnie aérienne reculait de plus d'1% dans les échanges après la clôture des marchés. * DUKE ENERGY DUK.N - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

