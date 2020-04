Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 28/04/2020 à 12:41









28 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * CATERPILLAR CAT.N , MERCK & CO MRK.N et PFIZER PFE.N , entre autres, doivent publier leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains, FORD F.N , STARBUCKS SBUX.O et ALPHABET GOOGL.O après la clôture. * PEPSICO PEP.O a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et supérieur aux attentes mais son bénéfice net a baissé et le groupe a renoncé à ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N - La compagnie aérienne a publié mardi sa première perte nette trimestrielle depuis neuf ans et dit ne s'attendre à aucune amélioration du marché du transport aérien au deuxième trimestre. Le titre gagne cependant 3,4% dans les échanges en avant-Bourse, le groupe s'attendant à un ralentissement de sa consommation de trésorerie. * AMAZON AMZN.O - Le groupe de commerce électronique pourrait avoir enfreint certaines règles en vigueur en matière de sécurité et de droit du travail, ont écrit les services de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James dans une lettre adressée à l'entreprise le mois dernier, a-t-on appris de source proche du dossier. * BLACKSTONE BX.N - Le groupe de capital-investissement a déclaré mardi que son projet de rachat de la banque néerlandaise NIBC NIBC.AS pour 1,36 milliard de dollars pourrait ne pas obtenir le feu vert des autorités de la concurrence et que la décision de NIBC de suspendre son dividende risquait de compromettre le financement de l'opération. (Marc Angrand)

