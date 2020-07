Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/07/2020 à 11:57









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * ALPHABET GOOGL.O - L'autorité australienne de la concurrence a accusé lundi Google d'avoir induit en erreur les consommateurs afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser leurs données personnelles pour de la publicité ciblée. * AMAZON AMZN.O va augmenter ses effectifs en Irlande de 25% en créant 1.000 emplois supplémentaires. * UBER UBER.N et Carrefour CARR.PA ont annoncé lundi avoir renforcé leur partenariat en signant un accord pour la livraison de courses sur toute la France et le lancement de ce service en Belgique. * MODERNA MRNA.O a annoncé avoir reçu 472 millions de dollars (403,4 millions d'euros) supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le Covid-19. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.48% AMAZON.COM NASDAQ +0.75% ALPHABET-A NASDAQ -0.56% MODERNA NASDAQ -2.81% UBER TECH NYSE -3.05%