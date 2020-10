Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 19/10/2020 à 12:41









PARIS, 19 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * AMERICAN AIRLINES AAL.O prévoit de remettre en service ses BOEING BA.N 737 MAX pour des vols commerciaux d'ici la fin de l'année si l'administration fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis accorde une nouvelle autorisation de vol à l'appareil, a-t-elle annoncé dimanche. * ALIBABA BABA.N , 9988.HK va acheter pour 3,6 milliards de dollars (3,06 milliards d'euros) la participation majoritaire détenue par le groupe français Auchan Retail dans l'opérateur d'hypermarchés Sun Art 6808.HK , a annoncé lundi le géant chinois du commerce électronique. * L'offre révisée d'ALTICE USA ATUS.N de 11,1 milliards de dollars canadiens (7,16 milliards d'euros) pour l'acquisition de Cogeco CGO.TO a été rejetée dimanche par le principal investisseur du groupe canadien de télévision, la famille Audet. * CVS HEALTH CVS.N - La chaîne de pharmacies prévoit d'embaucher 15.000 personnes car l'arrivée de l'hiver pourrait entraîner une augmentation des cas de COVID-19 et de grippe saisonnière, a rapporté lundi CNBC. * IBM IBM.N publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

