PARIS, 14 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'au moins 1% : * JPMORGAN JMN.N , WELLS FARGO WFC.N et JOHNSON & JOHNSON JNJ.N comptent parmi les entreprises publiant leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street. * APPLE AAPL.O a livré près de 2,5 millions d'iPhones en Chine au mois de mars, un léger rebond après l'une de ses pires performances le mois précédent dans le pays, selon les chiffres officiels du gouvernement publiés vendredi. * EXXON MOBIL XOM.N a levé 9,5 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros) de dette, une opération destinée à renforcer ses finances face à la chute des cours pétroliers. * WALT DISNEY DIS.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour un crédit non garanti de 5 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) afin de surmonter la crise causée par la pandémie. * GENERAL ELECTRIC GE.N - JPMorgan a abaissé son objectif de cours à 5 dollars contre 6 dollars, le plus faible parmi les analystes couvrant la valeur à Wall Street. (Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

