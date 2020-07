Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/07/2020 à 12:25









PARIS, 15 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,3% à 0,9% : * GOLDMAN SACHS GS.N doit publier ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture. * APPLE AAPL.O - Le Tribunal de l'Union européenne a annulé mercredi la décision de la Commission européenne de réclamer au géant de la technologie le versement de 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande. L'action Apple prend 1,2% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O - Le vaccin expérimental contre le COVID-19 développé par le groupe américain à montré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part aux tests de "phase un", ont déclaré mardi des chercheurs américains. L'action du laboratoire pharmaceutique grimpait mardi de 15% dans les transactions électroniques après la clôture. * Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , va acquérir 7,7% du capital de Jio Platforms, filiale numérique de Reliance Industries RELI.NS pour 4,5 milliards de dollars (3,94 milliards d'euros), rejoignant ainsi FACEBOOK FB.O , qui a investi en avril dans cette même filiale, a annoncé mercredi l'entreprise indienne. * MEDTRONIC MDT.N a annoncé une offre de rachat amicale de son concurrent français Medicrea ALMED.PA au prix de 7 dollars par action. Medicrea bondit de 20,49% à la Bourse de Paris. * WELLS FARGO WFC.N - Evercore relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". * GAP GPS.N - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance de secteur".

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.