PARIS, 4 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent un rebond d'au moins 0,6% à l'ouverture pour le Dow Jones et le S&P-500 mais une légère baisse pour le Nasdaq : * GOLDMAN SACHS GS.N - Le parquet malaisien a abandonné vendredi les poursuites pénales contre trois filiales de la banque d'affaires accusées de tromperie à l'encontre des investisseurs lors d'émissions obligataires au profit du fonds 1MDB pour 6,5 milliards de dollars, a rapporté la presse officielle. * BROADCOM AVGO.O a fait état jeudi d'un objectif de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes à la faveur du prochain lancement de téléphones compatibles avec la 5G et de la demande pour les puces pour centres de données. L'équipementier d'Apple AAPL.O a par ailleurs annoncé que l'accélération saisonnière de ses livraisons de puces serait plus tardive cette année, ce qui pourrait retarder la sortie du prochain iPhone. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur le titre. * APPLE AAPL.O s'engage à respecter la liberté d'information et d'expression dans un document interne sur sa politique en matière de droits de l'homme, après une motion déposée par ses actionnaires invitant le géant californien à clarifier sa position sur le sujet. * KIMBERLY-CLARK KMB.N , le fabricant des Kleenex, a annoncé jeudi le rachat du fabricant de couches Softex Indonesia pour 1,2 milliard de dollars à un groupe d'actionnaires dont fait partie CVC Capital Partners Asia Pacific. * CUREVAC CVAC.O espère être en mesure de produire à grande échelle son candidat vaccin contre le coronavirus d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi l'investisseur et cofondateur Dietmar Hopp au quotidien économique Handelsblatt. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

