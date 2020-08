Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 11/08/2020 à 12:45









AMERICAN EXPRESS EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * OCCIDENTAL PETROLEUM a fait état lundi d'une perte de 8,35 milliards de dollars au deuxième trimestre en raison de la chute des cours du brut et de dépréciations massives sur ses actifs pétroliers et gaziers. * TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT a annoncé lundi une hausse de 18% de son chiffre d'affaire trimestriel, au-dessus des attentes du marchés, grâce une augmentation du nombre d'abonnés payants de ses services de musique. L'action gagne 2,5% dans les échanges avant l'ouverture. * AMERICAN EXPRESS est en discussions avancées pour racheter Kabbage dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de financement aux petites entreprises à 850 millions de dollars, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. * NOVAVAX a annoncé lundi que sa capacité de fabrication de vaccins contre le COVID-19 était suffisante pour répondre à la demande américaine l'année prochaine, qui, selon le laboratoire, pourrait atteindre 500 à 600 millions de doses. * HONEYWELL - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

