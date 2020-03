Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 19/03/2020 à 12:44









PARIS, 19 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en repli de 0,6% pour le Nasdaq et d'environ 1,5% pour le S&P-500 et pour le Dow Jones : * MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O - Le groupe hôtelier a annoncé mercredi le retrait de ses perspectives financières pour 2020 face à l'augmentation des annulations dues à la propagation du coronavirus. Le titre perd 8% en avant-Bourse. * ABBVIE ABBV.N - Une pilule contenant un mélange de deux médicaments contre le VIH évoqué comme potentiel traitement contre la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, le COVID-19, s'est avérée inefficace, selon une étude publiée en ligne mercredi soir par le New England Journal of Medecine. * ABBOTT LABORATORIES ABT.N - L'agence américaine du médicament a donné son feu vert au groupe pour la commercialisation de son test de dépistage du coronavirus. Le titre gagne 1,2% en avant-Bourse. * ACCENTURE ACN.N , fournisseur de services de conseil et d'externalisation, a abaissé jeudi son objectif de chiffre d'affaires annuel à cause des incertitudes liées au coronavirus. * TESLA TSLA.O , après six séances consécutives dans le rouge, est en hausse de 2,5% en avant-Bourse, Morgan Stanley ayant relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". * GUESS GES.N s'envole de 20% dans les échanges en avant-Bourse après avoir publié mercredi soir un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à ses performances en Europe. * LENNAR LEN.N prend 2,5% avant-Bourse après la publication par le constructeur de maisons de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

