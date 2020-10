Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 09/10/2020 à 12:33









PARIS, 9 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%: * ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O est en discussions avancées sur un rachat de son concurrent XILINX XLNX.O , une opération dont le montant pourrait dépasser 30 milliards de dollars (25,4 milliards d'euros), a rapporté jeudi soir le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. * NXP SEMICONDUCTOR NXPI.O - L'action du fabricant de semi-conducteurs gagnait environ 6% dans les échanges hors séance après la clôture jeudi soir, le marché saluant le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel. * Les valeurs du secteur du cannabis profitent en avant-Bourse, comme jeudi en séance, des déclarations de Kamala Harris, la candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis, favorable à la décriminalisation de la consommation de marijuana au niveau fédéral. AURORA CANNABIS ACB.N , TILRAY TLRY.O et HEXO HEXO.N gagnent entre 5% et 12,4%. (Marc Angrand)

