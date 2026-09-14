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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:36
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Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,78% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,74% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES MÉGACAPITALISATIONS - En avant-Bourse, NVIDIA

NVDA.O recule de plus de 2%, tandis que META META.O et AMAZON AMZN.O perdent chacun plus de 1% dans un contexte de rendements obligataires élevés, le dix ans américain US10YT=RR étant proche de la barre des 5% alors que le secteur se finance énormément par la dette.

Par ailleurs, le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d'OpenAI, ont déclaré partager l'avis de Dario Amodei.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces électroniques reculent en avant-Bourse: INTEL INTC.O , AMD

AMD.O et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O perdent entre 5% et 6%.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Les grands des éditeurs de logiciels américains, qui avaient été pénalisées la semaine dernière par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, rebondissent lundi en avant-Bourse: SERVICENOW

NOW.N , ADOBE ADBE.O et WORKDAY WDAY.O montent respectivement de 3%, 2,5% et 2,5%.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les groupes énergétiques américains sont attendus en hausse dans le sillage de la progression des cours du Brent LCoc1 et du brut léger américain (WTI) CLc1 qui gagne respectivement 3,6% à 108,31 dollars et 3,3% à 103,35 dollars.

* BWIN BWIN.O prend 4,8 % en avant-Bourse en réaction à une information du Financial Times selon laquelle DFO Management, la société de Michael Dell, est sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de la société de courtage en assurance dans le cadre d'une transaction d'un montant de 7,7 milliards de dollars.

* CHEWY CHWY.N - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* MOSAIC MOS.N - Keybanc entame le suivi à "pondération en ligne".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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AMAZON.COM
256,7800 USD NASDAQ +1,94%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1300 USD NASDAQ +2,49%
CHEWY RG-A
20,440 USD NYSE -3,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 573,29 Pts Index Ex +0,98%
INTEL
102,9400 USD NASDAQ +2,61%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARVELL TECH
236,1000 USD NASDAQ +4,03%
META PLATFORMS
648,0300 USD NASDAQ +0,57%
MOSAIC
25,200 USD NYSE -0,87%
NASDAQ Composite
26 333,04 Pts Index Ex +0,96%
NVIDIA
218,2900 USD NASDAQ -0,03%
Pétrole Brent
107,89 USD Ice Europ -1,28%
S&P 500 INDEX
7 656,98 Pts CBOE +0,86%
SERVICENOW
132,510 USD NYSE +1,01%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
29,6500 USD NASDAQ +0,88%
USA BENCHMARK 10A
5,020 Rates +0,55%
WORKDAY-A
185,7000 USD NASDAQ +0,33%
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