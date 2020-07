Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 24/07/2020 à 11:55









PARIS, 24 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,3% à 1%, sur fond de tensions entre les Etats-Unis et la Chine : * INTEL INTC.O a annoncé jeudi que le développement de son processeur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard, faisant chuter son titre de 9% dans les transactions d'après-Bourse. * Plus d'un millier d'employés et de prestataires de TWITTER TWTR.N ont eu accès cette année aux outils internes pouvant servir à modifier les paramètres d'un compte sur le réseau social et en confier le contrôle à d'autres, a appris Reuters de deux anciens employés de la firme américaine. * WALT DISNEY DIS.N a annoncé jeudi le report de la sortie du long-métrage "Mulan" à une date non déterminée, un coup rude pour les opérateurs de salles de cinéma qui comptaient sur la version revisitée du film d'animation pour attirer des spectateurs malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. * MATTEL MAT.O - Le fabricant des poupées Barbie ou du jeu de cartes UNO a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce au succès rencontré par ses produits pendant le confinement. Le titre gagnait plus de 4% en après-Bourse. * XEROX XRX.N - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre". (Laetitia Volga)

