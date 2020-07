Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 07/07/2020 à 12:31









PARIS, 7 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,5% à plus de 1% : * NOVAVAX NVAX.O - Le gouvernement américain a accordé un financement de 1,6 milliard de dollars à Novavax pour couvrir les tests cliniques, la commercialisation et la fabrication d'un vaccin potentiel contre le coronavirus, avec pour objectif de livrer 100 millions de doses d'ici janvier 2021. L'action du laboratoire bondit de 32% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, et Deutsche Bank DBKGn.DE ont conclu un partenariat stratégique dans les services d'informatique dématérialisée ("cloud") et le développement de produits financiers technologiques, a déclaré mardi la banque allemande. * ENDO INTERNATIONAL ENDP.O s'envole de 20% en avant-Bourse après avoir obtenu le feu vert des autorités américaines du médicament pour son traitement Qwo de la cellulite. * SUNRUN RUN.O , spécialisé dans les systèmes d'énergie solaire dans le secteur résidentiel, a annoncé lundi le rachat pour 1,46 milliard de dollars de son concurrent VIVINT SOLAR VSLR.N , détenu à hauteur de 55,84% par BLACKSTONE BX.N . Dans les échanges en avant-Bourse, Vivint Solar gagne 17,5%. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

