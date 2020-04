Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 29/04/2020 à 11:52









PARIS, 29 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * ALPHABET GOOGL.O a publié mardi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes des analystes pour la période allant de janvier à mars, la baisse des recettes publicitaires de la maison-mère de Google s'étant avérée moins forte qu'attendu. Le titre prenait 8% dans les échanges après-Bourse. * FORD MOTOR F.N a fait état mardi d'une perte de deux milliards de dollars au premier trimestre, imputée par le constructeur à la crise sanitaire liée au coronavirus, et a dit s'attendre à ce que ses pertes s'amplifient et dépassent cinq milliards de dollars au deuxième trimestre. * BOEING BA.N travaille avec des banques d'investissement sur un plan de financement alimenté par des émissions obligataires de plusieurs milliards de dollars, avec l'objectif de rééquilibrer ses comptes sur fond de déclin de la demande provoqué par la crise du coronavirus, ont dit mardi trois sources informées. * ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O - Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé mardi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours largement inférieure aux attentes et a abaissé ses perspectives de ventes annuelles, les mesures de confinement impactant la demande mondiale et les chaînes d'approvisionnement. L'action reculait de 4% en après-Bourse. * STARBUCKS SBUX.O a déclaré mardi s'attendre à un redressement complet de ses ventes en Chine d'ici la fin septembre après avoir enregistré une chute de son chiffre d'affaires à magasins comparables au deuxième trimestre de son exercice fiscal en raison des retombées de la pandémie de coronavirus. Le titre perdait 2% dans les échanges après-Bourse. * MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O a fait état mardi de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à une forte demande en Amérique du Nord mais a retiré ses objectifs annuels en raison des incertitudes causées par la pandémie. Le titre prenait 1,6% dans les échanges après-Bourse. * BLACKSTONE BX.N - Le groupe de capital-investissement a racheté à MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT MLCO.O 10% du capital de l'exploitant de casino australien Crown Resorts CWN.AX pour environ 360 millions de dollars. * FACEBOOK FB.O , MICROSOFT MSFT.O , TESLA TSLA.O figurent parmi les entreprises publiant leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. (Laetitia Volga)

