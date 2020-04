Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/04/2020 à 12:46









PARIS, 3 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 1% : * TESLA TSLA.O grimpe de 14% en avant-Bourse, le constructeur de véhicule électrique ayant annoncé jeudi être très en avance sur le calendrier de production et de livraison de son SUV Model Y. * Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , a publié jeudi une analyse des déplacements dans 131 pays qui permet de vérifier si les mesures de confinement entrées en vigueur un peu partout en mars pour enrayer la propagation du coronavirus sont observées ou non. * GENERAL MOTORS GM.N a annoncé vendredi que les ventes de ses véhicules en Chine avaient chuté de 43,3% au premier trimestre, la pandémie de coronavirus réduisant la demande dans le plus grand marché automobile du monde. * FORD F.N - La suspension temporaire des activités du constructeur automobile en Europe se poursuivra au moins jusqu'au 4 mai. * BOEING BA.N a annoncé jeudi la suspension pour deux semaines de la production dans ses installations de Ridley Township, en Pennsylvanie, en raison de la pandémie de coronavirus. * REGENERON REGN.O et Sanofi SASY.PA ont fait état vendredi de résultats encourageants concernant le Dupixent pour traiter l'eczéma chez l'enfant. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

