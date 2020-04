Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 02/04/2020 à 12:42









PARIS, 2 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N gagnent 6,5% en avant-Bourse, soutenus par le rebond des cours pétroliers. * BOEING BA.N va proposer à ses employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, dans l'optique de compenser l'impact financier de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a grandement nui au secteur aérien. * AMAZON AMZN.O /COTY COTY.N - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a donné raison jeudi à Amazon dans son différend avec la filiale allemande de Coty, estimant que le géant américain de la vente en ligne n'était pas responsable des produits contrefaits stockés à son insu par des vendeurs tiers. * ALTRIA MO.N - La Commission fédérale du commerce (FTC) a annoncé mercredi avoir déposé une plainte contraignant Altria, propriétaire entre autres de la marque Marlboro, à vendre son investissement dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs, estimant qu'elle portait atteinte à la concurrence. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O perd 4,5% en avant-Bourse après que le groupe SpaceX a interdit à ses employés d'utiliser l'application de vidéoconférence, évoquant de fortes inquiétudes en matière de confidentialité et de sécurité, selon un document interne consulté par Reuters. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

