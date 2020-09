Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 16/09/2020 à 13:51









FEDEX EST A SUIVRE A LA BOURSE DE NEW YORK. PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse modérée : * BOEING - Une enquête de la Chambre des représentants pointe une série d'erreurs commises par l'avionneur et par la Federal Aviation Administration (FAA) dans les événements ayant conduit à deux catastrophes aériennes impliquant le 737 MAX qui ont fait 346 morts. * FEDEX a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street grâce à l'augmentation des expéditions pendant le confinement. Son action bondit de 10% dans les échanges avant l'ouverture. Dans son sillage, celle de son concurrent UNITED PARCEL SERVICE (UPS) prend 4,6%. * ORACLE - Donald Trump a déclaré mardi avoir entendu qu'Oracle était proche de sceller un accord pour TikTok, alors même que des sources ont indiqué que ByteDance, le propriétaire chinois de l'application vidéo, entendait conserver sa participation majoritaire. L'action Oracle prend 2,5% en avant-Bourse. * ADOBE progresse de 2,7% en avant-Bourse après avoir publié mardi soir un résultat et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, ce qui a conduit de nombreux analystes à réviser à la hausse leur objectif de cours sur la valeur. * SNOWFLAKE a dit avoir levé 3,36 milliards de dollars (2,83 milliards d'euros) par le biais de son IPO, la plus importante de l'année sur le marché américain. La cotation du spécialiste du "cloud" débute mercredi à Wall Street. * KRAFT HEINZ - Guggenheim relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et remonte l'objectif de cours à 34 dollars contre 30 dollars. (Patrick Vignal)

