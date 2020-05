Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 21/05/2020 à 12:02









PARIS, 21 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,6% à 0,8% : * SCHLUMBERGER SLB.N , numéro un mondial des services pétroliers, va remanier sa direction pour superviser une réorganisation de ses activités dans les prochains mois face au déclin historique de l'industrie pétrolière, selon une note aux employés que Reuters a pu consulter. * L BRANDS LB.N a publié mercredi des résultats trimestriels décevants en raison de la fermeture ses magasins Victoria's Secret et Bath & Body Works liée à l'épidémie de coronavirus. * EXPEDIA EXPE.O - Le voyagiste en ligne a annoncé mercredi avoir constaté une reprise de la demande en mai et une stabilisation du taux d'annulation, permettant au titre de prendre 4% en après-Bourse et de faire oublier une perte trimestrielle plus importante que prévu. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO.O - L'éditeur de jeux vidéo a publié mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel ajusté supérieur aux attentes grâce à une demande soutenue pour ses titres "NBA 2K" et "Grand Theft Auto". Le titre gagnait 2% dans les échanges hors séance après la clôture. * BOEING BA.N - RBC entame le suivi du titre à "surperformance" avec un objectif de cours à 164 dollars. * HONEYWELL HON.N - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LOWE'S LOW.N - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * NVIDIA NVDA.O publiera ses résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

