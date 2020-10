Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/10/2020 à 12:18









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse: * GOLDMAN SACHS GS.N , BANK OF AMERICA BAC.N et WELLS FARGO WFC.N comptent parmi les entreprises publiant leurs résultats trimestriels avant l'ouverture. * UNITEDHEALTH GROUP UNH.N - L'assureur santé a déclaré mercredi que son bénéfice trimestriel avait chuté de 10,3% à cause de la hausse des coûts médicaux. * WALMART WMT.N a annoncé mercredi que cette année le "Black Friday", une importante journée de promotions commerciales, sera étendu sur trois périodes distinctes au mois de novembre car la pandémie de COVID-19 a bouleversé les habitudes de consommation. * CONOCOPHILLIPS COP.N - Le producteur de pétrole américain est en discussions avec le producteur de schiste CONCHO RESOURCES CXO.N en vue de son rachat, a rapporté mardi l'agence Bloomberg. * FORD F.N a annoncé mercredi que la production de son modèle Escape hybride rechargeable serait repoussée à l'année prochaine. Le véhicule partage des composants avec le SUV Kuga dont 20.500 unités ont été rappelées en Europe en raison de problèmes sur les batteries. * LIBERTY GLOBAL LBTYA.O a annoncé mercredi que son offre de rachat de l'opérateur télécoms suisse Sunrise Communications SRCG.S pour 6,8 milliards de francs suisses (7,44 milliards d'euros) avait été acceptée par près de 82% des actionnaires de sa cible. * AMC ENTERTAINMENT AMC.N - L'exploitant de salles de cinéma pourrait avoir besoin de lever des capitaux supplémentaires via un placement d'actions pour renforcer son bilan face à la pandémie, a déclaré mardi le directeur général Adam Aron à Reuters. * BLACKSTONE BX.N - Le groupe financier public italien CDP pourrait s'allier au spécialiste américain du capital-investissement Blackstone et aux fonds d'infrastructures Macquarie et F2i au sein d'un projet de reprise de la participation d'Atlantia ATL.MI dans sa filiale d'autoroutes, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi. (Laetitia Volga, édité par)

