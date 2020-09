Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/09/2020 à 12:40









PARIS, 15 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * APPLE AAPL.O devrait présenter à partir de 17h00 GMT de nouvelles versions de plusieurs de ses produits phares, dont l'iPad et l'Apple Watch, mais les analystes estiment que le lancement d'iPhone compatibles avec les réseaux "5G" devrait attendre octobre. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N - L'action du groupe automobile cotée à Milan gagne 8,38% au lendemain de l'annonce d'une modification des modalités de l'accord de fusion avec le français PSA PEUP.PA . * LENNAR LEN.N - Le groupe de construction résidentielle a publié lundi soir des résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes de Wall Street, la faiblesse des taux du crédit immobilier ayant dopé la demande, et il a fait état d'une progression de 16,4% de son carnet de commandes. * ALPHABET GOOGL.O - KeyBanc entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 1.955 dollars. * TWITTER TWTR.N - KeyBanc entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "pondération du secteur". (Marc Angrand)

