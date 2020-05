Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 08/05/2020 à 12:04









PARIS, 8 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a publié jeudi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 14% et supérieur aux attentes grâce à son service de livraisons de repas à domicile et dit observer une lente reprise des réservations de VTC au cours des dernières semaines. Son action prenait environ 4% en après-Bourse. * TESLA TSLA.O prévoit de rouvrir dès ce vendredi sa principale usine de fabrication de véhicule à Fremont en Californie, rapporte l'agence Bloomberg en évoquant un e-mail adressé au personnel. * FACEBOOK FB.O a annoncé vendredi qu'il autorisait ses employés en mesure de travailler à distance à le faire jusqu'à la fin de l'année pour freiner la propagation du coronavirus. * BOOKING HOLDINGS BKNG.O a vu son bénéfice ajusté trimestriel chuter de 69%, largement sous les attentes des analystes, la faible demande ayant durement affecté l'agence de voyage en ligne. * DROPBOX DBX.O - L'action gagnait 4% en après-Bourse, la société de stockage et de partage de fichiers ayant fait état jeudi d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

