USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

TWITTER EST À SUIVRE A WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée pour le Dow Jones et pratiquement sans changement pour le Nasdaq et le S&P-500 : * TWITTER a approché le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, pour exprimer son intérêt pour un éventuel rachat des activités de l'application vidéo aux Etats-Unis, a appris samedi Reuters de deux personnes proches du dossier. Il est toutefois loin d'être acquis que le réseau social soit en mesure de surenchérir face à Microsoft, ont ajouté ces sources. Dans les échanges en avant-Bourse, Twitter gagne 4,5%. * QUALCOMM fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il renonce aux restrictions sur la vente de composants au groupe chinois Huawei Technologies placé sur une liste noire par les États-Unis, a rapporté samedi le Wall Street Journal. * BERKSHIRE HATHAWAY gagne 1,2% en avant-Bourse, la société d'investissement ayant vu son bénéfice trimestriel bondir de 87% malgré une dépréciation de 9,8 milliards de dollars du fait de la pandémie. * SIMON PROPERTY GROUP, premier exploitant américain de centres commerciaux, est en discussions avec AMAZON pour convertir des espaces de ventes anciennement occupés par J.C. Penney ou Sears Holdings en centres de distribution pour le géant du commerce en ligne, a annoncé dimanche le Wall Street Journal. En avant-Bourse, le titre Simon Property gagne 4,5%. * MARRIOTT INTERNATIONAL a publié lundi une perte trimestrielle plus importante que prévu, la propagation du coronavirus ayant fait chuter les réservations dans l'industrie du tourisme. Le titre perd 1,6% en avant-Bourse. * FOOT LOCKER bondit de 21% dans les échanges avant l'ouverture après avoir surpris en publiant une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel à la faveur de la réouverture des magasins. * CANOPY GROWTH,, a fait état d'une perte trimestrielle plus faible que prévu, la restructuration en cours chez le producteur canadien de cannabis l'ayant aidé à mieux contrôler ses dépenses tandis que le confinement a dopé la demande. * ROYAL CARIBBEAN CRUISES a annoncé une perte par action supérieur au consensus Refinitiv IBES, le croisiériste ayant souffert d'un arrêt de son activité en raison de la pandémie. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

