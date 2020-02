Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/02/2020 à 12:30









PARIS, 3 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * EXXON MOBIL XOM.N - Goldman Sachs abaisse sa recommandation sur le titre à "vendre" dans le sillage de résultats trimestriels décevants. L'intermédiaire dit juger irréalistes les objectifs de rentabilité du groupe pétrolier à l'horizon 2025. * BOEING BA.N - La compagnie à bas coûts irlandaise Ryanair RYA.I a annoncé lundi avoir soumis une offre au constructeur aéronautique en vue d'une nouvelle commande de 737 MAX mais ne pense pas la finaliser avant la reprise des vols de l'appareil, toujours immobilisé après deux catastrophes aériennes. * BAIDU BIDU.O a annoncé vendredi reporter la publication des ses résultats du quatrième trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus. Le groupe a demandé en outre à ses employés en Chine de travailler depuis leur domicile. * TESLA TSLA.O - CATL, le numéro un chinois des batteries pour véhicules électriques, a annoncé lundi un accord avec Tesla pour fournir le constructeur américain sur les deux prochaines années. * ORACLE ORCL.N a annoncé lundi avoir établi des centres de stockage de données dans cinq nouveaux pays et viser 36 sites d'ici la fin de l'année dans sa bataille avec AMAZON AMZN.O et MIRCROSOFT MSFT.O sur le marché de l'informatique dématérialisée ("cloud"). * CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP.O - Le spécialiste de la sécurité informatique gagne environ 1,5% dans les transactions en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. * KKR & CO KKR.N - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Patrick Vignal)

