PARIS, 11 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une poursuite de la hausse à l'ouverture: * JPMORGAN CHASE & CO JPM.N n'est plus numéro un au classement mondial des banques d'importance systémique selon le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB), un titre qui lui imposait des exigences de fonds propres particulières. * ALIBABA BABA.N 9988.HK a annoncé mercredi avoir réalisé plus de 56 milliards de dollars (47,46 milliards d'euros) de ventes à l'occasion de la "fête des célibataires", le confinement lié à la pandémie de coronavirus ayant stimulé la consommation en ligne. * TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT TME.N - Le groupe chinois de musique en ligne a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu grâce à la croissance de 46% sur un an de son portefeuille d'abonnés. * LYFT LYFT.O - Le titre du spécialiste des VTC, principal concurrent d'Uber UBER.N aux Etats-Unis, gagnait 6% dans les échanges hors séance après la clôture mardi soir, le groupe ayant annoncé vouloir se développer dans la livraison de repas, l'un des rares marchés en croissance pour le secteur cette année. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N va acquérir le groupe canadien de jeux et d'hôtellerie Great Canadian Gaming pour 2,16 milliards de dollar canadiens (1,41 milliard d'euros environ), a annoncé Great Canadian Gaming mercredi. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre". (Marc Angrand)

