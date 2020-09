Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 25/09/2020 à 12:47









PARIS, 25 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,5%: * BOEING BA.N - Le 737 MAX pourrait obtenir l'autorisation de reprendre ses vols en novembre, ce qui permettrait une remise en service commercial avant la fin de l'année, a déclaré vendredi le directeur exécutif de l'Agence européen de sécurité aérienne (EASA). * APPLE AAPL.O - La Commission européenne a annoncé avoir décidé de faire appel de l'annulation de la procédure dans laquelle le groupe avait été condamné à payer 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Etat irlandais. * COSTCO WHOLESALE COST.O - La chaîne de magasins d'entrepôt a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais l'envolée de ses coûts liée à l'épidémie de coronavirus inquiète certains analystes et le titre perdait 3% dans les échanges hors séance après la clôture. * HARLEY-DAVIDSON HOG.N - Le constructeur de motos est en discussions avancées avec l'indien Hero MotoCorp HROM.NS en vue d'un accord de distribution en Inde, où il vient de décider de fermer son propre réseau, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. * GENERAL MILLS GIS.N - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". (Marc Angrand)

