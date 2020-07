Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 06/07/2020 à 12:18









PARIS, 6 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de plus de 1,3% après un week-end de trois jours: * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé dimanche que sa division spécialisée dans l'énergie avait conclu le rachat du réseau de transport et de stockage de gaz naturel de DOMINION ENERGY D.N pour quatre milliards de dollars. * GILEAD SCIENCES GILD.O - La Commission européenne a approuvé vendredi sous conditions l'utilisation de l'antiviral remdesivir produit par Gilead Sciences contre le Covid-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, à la suite d'un examen accéléré. * GENERAL MOTORS GM.N a fait état vendredi d'une baisse de 5% sur un an de ses ventes en Chine au deuxième trimestre. * FORD F.N - Les coentreprises du groupe automobile en Chine ont fait état d'une hausse de leurs ventes en juin par rapport au même mois de l'an dernier. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a conclu le rachat de l'application de livraison de repas commandés en ligne pour un montant de 2,65 milliards de dollars (2,34 milliards d'euros) payable en actions, a rapporté Bloomberg dimanche. * THERMO FISHER TMO.N - L'offre de rachat du groupe américain sur l'allemand Qiagen QIA.DE , d'un montant de 11,5 milliards de dollars, n'est plus à la hauteur des perspectives de ce dernier en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus et elle doit nettement améliorée, a déclaré à Reuters l'un des dix premiers actionnaires de Qiagen. * SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT.N - JPMorgan a relevé son objectif de cours de 120 dollars pour le porter à 305 dollars, en évoquant l'accélération de la croissance du nombre d'utilisateurs et la croissance du segment des podcasts, qui pourrait favoriser celle des revenus publicitaires comme le taux de rétention des abonnés. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.