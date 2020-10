Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 07/10/2020 à 12:14









PARIS, 7 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,4% à 0,6% : * COMPAGNIES AÉRIENNES - Donald Trump a exhorté mardi soir sur Twitter le Congrès à adopter un nouveau plan d'aide à l'emploi dans le secteur aérien de 25 milliards de dollars (21,3 milliards d'euros), quelques heures après avoir gelé les discussions sur un plan de soutien à l'économie américaine. Dans les échanges en avant-Bourse, AMERICAN AIRLINES AAL.O , DELTA DAL.N , UNITED AIRLINES UAL.O et JETBLUE AIRWAYS JBLU.O gagnent entre 3% et 5,6%. Par ailleurs, JPMorgan a relevé de deux échelons sa recommandation sur Jetblue Airways à "surpondérer", d'un échelon celle sur United Airlines à "surpondérer" et sur SPIRIT AIRLINES SAVE.N à "neutre". Il a en revanche dégradé SOUTHWEST AIRLINES LUV.N à "sous-pondérer". * BOEING BA.N - L'administration fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis a publié mardi un projet de rapport sur une révision des procédures de formation des pilotes de Boeing 737 MAX, une étape importante en vue d'une levée de l'interdiction de vol de cet appareil, impliqué dans deux catastrophes aériennes. * PHARMACEUTIQUES - L'agence américaine du médicament a fait savoir mardi aux laboratoires travaillant sur un potentiel vaccin contre le coronavirus qu'elle demandait au moins deux mois de données fiables pour accorder une autorisation en urgence, une mesure à même de repousser la disponibilité d'un vaccin après l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. * NETFLIX NFLX.O est poursuivi en justice au Texas pour avoir fait la promotion du film français "Mignonnes", accusé de sexualiser les petites filles. * ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N a annoncé mardi qu'il prolongeait la suspension de ses croisières jusqu'au 30 novembre, à l'exclusion de celles en provenance de Hong Kong, en raison de la faiblesse de la demande. * LEVI STRAUSS LEVI.N prévoit une baisse plus limitée que prévu de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours après avoir dégagé un bénéfice surprise grâce au bond des ventes en ligne au troisième trimestre. Le titre du fabricant de jeans gagne 12% dans les transactions en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

