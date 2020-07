Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 22/07/2020 à 11:56









PARIS, 22 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * TEXAS INSTRUMENTS TXN.O a publié mardi un objectif de chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux estimations, le passage au télétravail ayant dopé la demande pour les puces utilisées dans les tablettes, les ordinateurs et les serveurs. Le groupe technologique a pris 2,5% dans les échanges après la clôture. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur le titre. * SNAP SNAP.N a annoncé mardi que le bond du nombre d'utilisateurs enregistré au début du confinement était retombé plus rapidement qu'anticipé, amenant le réseau social américain à prévoir pour le trimestre en cours un nombre d'utilisateurs actifs moins important que prévu. Le titre perdait 11% après la clôture. * UNITED AIRLINES UAL.O a fait état mardi d'une perte ajustée de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre et a averti que la demande resterait déprimée tant qu'il y n'y aura de vaccin contre le Covid-19. * MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O - L'opérateur hôtelier a dit s'attendre à une augmentation de 60% du taux d'occupation des chambres le mois prochain dans la région "Grande Chine" avec un retour au niveau d'avant la crise sanitaire d'ici au début de 2021 grâce à la hausse des voyages intérieurs. * MICROSOFT MSFT.O et TESLA TSLA.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

