USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

BOEING À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Nasdaq, de 0,6% pour le S&P-500 et de 0,7% pour le Dow Jones : * PFIZER/BIONTECH - Les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient intervenir dès le 11 décembre aux Etats-Unis si le candidat vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech est autorisé, a annoncé dimanche sur CNN le Dr Moncef Slaoui, nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le COVID-19. * REGENERON - L'Agence américaine du médicament (FDA) a autorisé samedi en procédure d'urgence l'utilisation du traitement expérimental à base d'anticorps contre le COVID-19 développé par le groupe pharmaceutique, dont l'action gagne 5,6% dans les échanges en avant-Bourse. * BOEING - L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) s'apprête à autoriser à son tour une reprise des vols des Boeing 737 MAX en janvier, suivant la décision prise cette semaine par les instances américaines de régulation, a annoncé samedi le directeur de l'AESA. * Le directeur général de DELTA AIR LINES a évoqué dimanche dans une interview au Financial Times la possibilité d'acheter le 737 MAX de Boeing. * Les groupes liés au tourisme et aux voyages sont en hausse en avant-Bourse, portés par les espoirs entourant les vaccins contre le COVID-19. Les compagnies aériennes SOUTHWEST AIRLINES ALASKA AIR, UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES et SPIRIT prennent entre 1% et 2,6%. Les opérateurs de croisières NORWEGIAN CRUISE, CARNIVAL et ROYAL CARIBBEAN CRUISES gagnent de 2,2% à 3,1%. * ALPHABET - Les autorités britanniques de la concurrence ont annoncé lundi qu'elles avaient reçu une plainte contre Google visant à obtenir le report de sa nouvelle technologie d'authentification "Privacy Sandbox". * MERCK a annoncé lundi le rachat pour 425 millions de dollars (357 millions d'euros) du laboratoire OncoImmune, qui développe un médicament pouvant soulager les symptômes du COVID-19 et réduire les décès chez les patients atteints des formes graves de la maladie. * WARNER MUSIC GROUP - La maison de disques américaine, a publié lundi un chiffre d'affaires légèrement meilleur que prévu mais un bénéfice inférieur aux attentes. * BLACKSTONE cherche à lever près de 5 milliards de dollars pour son deuxième fonds d'investissement privé consacré à l'Asie, a rapporté lundi une personne proche du dossier. * TESLA gagne 1,7% en avant-Bourse. Wedbush a relevé son objectif de cours à 560 dollars contre 500 dollars. L'analyste prévoit que les ventes de véhicules électriques représenteront jusqu'à 10% des ventes mondiales d'automobiles d'ici à 2025 contre environ 3% actuellement, ce qui profitera à Tesla, en particulier en Chine et en Europe. * ALTICE USA - Le titre gagne 7,7% en avant-Bourse après l'annonce du lancement d'une offre de rachat d'actions pour un montant de 2,5 milliards de dollars. * KELLOGG - Credit Suisse a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

