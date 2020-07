Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 28/07/2020 à 12:03









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en repli modéré : * 3M MMM.N , MCDONALD'S MCD.N et PFIZER PFE.N comptent parmi les publications trimestrielles attendues avant l'ouverture. * Pfizer et MODERNA MRNA.O ont tous deux annoncé lundi avoir lancé des essais à grande échelle pour leurs vaccins potentiels contre le COVID-19, ce qui pourrait ouvrir la voie à leur approbation par les régulateurs et leur utilisation d'ici à la fin de l'année. * TESLA TSLA.O a lancé une importante campagne de recrutement à Shanghai pour embaucher des concepteurs et des ouvriers pour son usine chinoise où la production de véhicules électriques s'accélère. * T-MOBILE US TMUS.O - Exane BNP Paribas entame le suivi à "surperformance". * STARBUCKS SBUX.O , EBAY EBAY.O , VISA V.N , AMGEN AMGN.O ou encore ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

