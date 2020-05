Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 05/05/2020 à 12:44









PARIS, 5 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,8% à 1%: * UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL.O prévoit de supprimer au moins 3.400 postes administratifs et d'encadrement en octobre et a demandé à ses pilotes de se préparer à des changements, selon deux notes internes que Reuters a pu consulter. * DUPONT DD.N a annoncé mardi une réduction de 500 millions de dollars de ses dépenses d'investissement et a relevé son objectif d'économie annuelle face aux incertitudes provoquées par l'épidémie de coronavirus. * AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG.N a vu son bénéfice ajusté plonger de 93% au premier trimestre car il a dû mettre de côté 419 millions de dollars, en partie pour couvrir les sinistres liés à l'épidémie de COVID-19, que l'assureur a qualifiée de plus grande catastrophe en terme de perte jamais subie par le secteur. L'action reculait de 1,3% en après-Bourse. * AMERISOURCEBERGEN ABC.N , l'un des plus grands distributeurs américains de médicaments, a approché WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA.O en vue de lui racheter sa division de vente en gros de produits pharmaceutiques, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. * L BRANDS LB.N a annoncé lundi un accord annulant la vente prévue d'une participation majoritaire de sa marque de lingerie Victoria's Secret au fonds Sycamore Partners, évitant ainsi une bataille juridique autour d'une opération de 525 millions de dollars. L Brands perdait 14% dans les échanges après-Bourse. * HERTZ HTZ.N chute de 25,6% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe de location de voitures a fait appel à un conseiller supplémentaire afin de l'aider à préparer son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites, conséquence de l'épidémie de coronavirus sur son activité. * AVIS BUDGET CAR.O a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 9% et un bénéfice par action inférieur aux attentes, le loueur de véhicules anticipant une chute de 80% environ de son chiffre d'affaires en avril et en mai par rapport à la même période de l'année dernière. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

