PARIS, 26 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme préfigurent une ouverture en hausse d'environ 2% : * REGENERON REGN.O - Sanofi SASY.PA a annoncé lundi son intention de sortir du capital du laboratoire américain, via une offre publique de vente et le rachat par Regeneron lui-même d'une partie de ses titres pour cinq milliards de dollars (4,56 milliards d'euros environ). * HERTZ GLOBAL HOLDINGS HTZ.N , société américaine de location de voitures plus que centenaire, s'est placée vendredi sous la protection de la loi américaine sur les faillites après l'échec des discussions avec ses créanciers pour soutenir une activité décimée par l'épidémie de coronavirus. * TESLA TSLA.O cherche à obtenir l'approbation du gouvernement chinois pour construire des Model 3 équipés de batteries moins chères, montre un document publié sur le site internet du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a annoncé mardi la suppression de 600 postes environ en Inde dans le cadre de la réduction de 23% de ses effectifs globaux décidée pour tenter de limiter l'impact de la crise du coronavirus sur ses comptes. * GILEAD SCIENCES GILD.O - SunTrust Robinson a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre". * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N - JPMorgan a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". (Service Marchés)

