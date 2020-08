Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/08/2020 à 14:44









MICROSOFT EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * MICROSOFT - Donald Trump va donner 45 jours au groupe chinois ByteDance pour conclure la vente de l'application de vidéos TikTok à Microsoft, estimant qu'elle constitue une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis, a-t-on appris de trois sources proches du dossier dimanche. L'action Microsoft gagne 2% en avant-Bourse. * TYSON FOODS, transformateur de viande, gagne 2,5% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice par action supérieur au consensus et la nomination de Dean Banks au poste de directeur général. * FERRARI, - Le constructeur italien de voitures de luxe a réduit sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir dégagé une baisse, bien que conforme aux attentes, de son bénéfice trimestriel en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus. * FACEBOOK a annoncé samedi avoir bloqué au niveau mondial des comptes contrôlés par des partisans du président Jair Bolsonaro visés par une enquête de désinformation présumée, après avoir été condamné la veille à verser une amende pour ne pas avoir respecté une décision de justice en ce sens. * MARATHON PETROLEUM gagne 13,3% en avant-Bourse après avoir annoncé la vente ses stations-service Speedway au japonais Seven & i Holdings pour 21 milliards de dollars (17,8 milliards d'euros). Le raffineur de pétrole a par ailleurs annoncé une perte trimestrielle de 868 millions de dollars contre un bénéfice l'an passé. * VARIAN MEDICAL SYSTEMS - Le groupe de santé allemand Healthineers a annoncé dimanche son intention d'acquérir l'américain Varian Medical Systems dans une opération valorisant le fabricant de dispositifs et de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros). Le titre Varian Medical Systems grimpe de 22,3% en avant-Bourse. * SPIRIT AEROSYSTEMS, sous-traitant de Boeing, a annoncé vendredi la suppression de 1.100 postes emplois en raison de la baisse de production du 737 MAX et de l'épidémie de coronavirus. Le titre perd 2,4% en avant-Bourse. * CARNIVAL renonce à reprendre les croisières de sa filiale AIDA Cruises en attendant d'obtenir l'approbation des autorités italiennes. Dans les échanges avant-Bourse, son action cède près de 5%. * NEWS CORP - James Murdoch a démissionné du conseil d'administration de News Corp vendredi, évoquant des désaccords avec la ligne éditoriale des publications du groupe fondé par son père, le magnat des médias Rupert Murdoch. * PINTEREST gagne 2,6% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation de Pivotal Research à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

