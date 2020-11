Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/11/2020 à 12:37









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street : * TWITTER TWTR.N et FACEBOOK FB.O ont annoncé lundi des mesures pour avertir leurs utilisateurs sur d'éventuels messages des candidats à l'élection présidentielle américaine ou de leurs équipes de campagne revendiquant la victoire avant les résultats officiels, avec l'apposition d'une vignette d'avertissement. * MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O - Le groupe agroalimentaire prévoit une augmentation de plus de 5% de son bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. * PAYPAY PYPL.O baisse de 4% en avant-Bourse, le spécialiste des paiements en ligne prévoyant un bénéfice inférieur aux attentes du marché pour le quatrième trimestre. * TRIVAGO TRVG.O grimpe de 20,5% en avant-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle moins importante que prévu. * CONSTELLATION BRANDS STZ.N - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.