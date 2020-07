Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 31/07/2020 à 12:25









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée pour le Dow Jones et le S&P-500 et plus nette pour le Nasdaq : * APPLE AAPL.O qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a affiché une forme éclatante avec des progrès dans tous ses secteurs d'activité et sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. Le titre gagne 6,3% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O , la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse il y a 16 ans. Le déclin de 2% est cependant moins marqué qu'attendu. Son titre est quasiment inchangé dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street. * AMAZON AMZN.O , qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a affiché un bénéfice jamais atteint en 26 années d'existence, profitant à plein des confinements imposées pour contrer la propagation du coronavirus qui ont incité de nombreux consommateurs à se tourner vers le géant du commerce électronique dont le titre gagne 5,4% en avant-Bourse. * FACEBOOK FB.O qui publiait jeudi ses résultats financiers, a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une augmentation des dépenses publicitaires d'annonceurs soucieux de toucher des consommateurs confinés pour cause de pandémie. * FORD F.N gagnait 2,5% dans les échanges après la clôture, le constructeur automobile ayant fait part de résultats trimestriels et d'un objectif de bénéfice annuel supérieurs aux attentes. * GILEAD SCIENCES GILD.O a publié jeudi des résultats trimestriels décevants mais a néanmoins relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour tenir compte des revenus de son antiviral remdesivir, l'un des traitement du COVID-19. L'action du groupe américain perd 3,4% en avant-Bourse. * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé avoir acheter pour 522 millions de dollars d'actions BANK OF AMERICA BAC.N , portant sa participation à 11,8%. * ELECTRONICS ARTS EA.O - L'éditeur de jeux vidéos a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir dégagé un CA meilleur qu'attendu à la faveur d'une augmentation des ventes pendant le confinement. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

