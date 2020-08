Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 17/08/2020 à 14:44









UBER ET LYFT À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse : * BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé vendredi avoir réduit sa participation dans les banques WELLS FARGO et JPMORGAN CHASE, avoir fermé sa position dans GOLDMAN SACHS et avoir pris une participation au capital de BARRICK GOLD,, une société canadienne d'exploitation de l'or. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre côté à Wall Street de Barrick Gold gagne 9%. * ALIBABA cède 1% dans les échanges en avant-Bourse. Donald Trump a dit samedi qu'il pourrait écarter d'autres groupes chinois, dont Alibaba, des Etats-Unis après avoir signé un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec ByteDance, propriétaire de TikTok, et Tencent, qui possède WeChat. * VALEURS TECHNOLOGIQUES - L'administration Trump devrait annoncer lundi un durcissement des restrictions contre Huawei Technologies pour limiter davantage son approvisionnement en semi-conducteurs, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. * NOVAVAX gagne 5% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi le début d'une étude clinique de stade intermédiaire sur son candidat-vaccin contre le COVID-19 en Afrique du Sud où le nombre de contaminations augmente. * INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle puce pour les centres de données, censée être capable de gérer trois fois plus de charge de travail que la précédente. * AMAZON - L'autorité allemande de la concurrence a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur les relations du géant américain de la distribution en ligne avec les vendeurs tiers utilisant sa plate-forme. * PRINCIPIA BIOPHARMA - Le français Sanofi a annoncé lundi l'acquisition de Principia Biopharma, une biotech américaine spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques, renforçant ainsi son portefeuille dans l'immunologie. Le titre Principia Biopharma gagne près de 10% en avant-Bourse. * JD.COM a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à la faveur de l'augmentation des achats en ligne pendant le confinement. Le titre prend plus de 2% en avant-Bourse. * DOMINO'S PIZZA et ses franchisés vont recruter plus de 20.000 personnes aux États-Unis, a annoncé lundi la chaîne de pizzerias. * UBER/LYFT - Zephirin Group a abaissé sa recommandation à vendre contre conserver sur les deux titres. * CHEVRON - Simmons Energy a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

