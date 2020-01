PARIS, 13 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * BOEING BA.N - L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi qu'elle cherchait à imposer une amende de 5,4 millions de dollars à Boeing, à qui elle reproche de n'avoir rien fait pour empêcher le montage de composants défectueux sur ses avions 737 MAX. Dans l'affaire du Boeing 737-800 d'Ukraine Airlines qui s'est écrasé mercredi à Téhéran tuant les 176 personnes à bord, l'armée iranienne a admis samedi avoir abattu "par erreur" l'appareil qui a été pris pour un missile de croisière. * FORD F.N - Le deuxième constructeur automobile américain a enregistré en 2019 un recul de ses ventes (-26,1%) en Chine, son deuxième marché, pour la troisième année en raison de la baisse de demande pour ses véhicules grand public Ford et les SUV. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels après avoir dégagé de solides résultats lors des fêtes. * HEXCEL HXL.N et WOODWARD WWD.O , deux équipementiers dans le secteur aéronautique et fournisseurs de Boeing, ont annoncé dimanche leur projet de fusion * SPOTIFY SPOT.N perd 1,3% en avant-Bourse après l'abaissement de recommandation de Evercore ISI à "sous-performance" contre "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)