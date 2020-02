Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 11/02/2020 à 12:39









PARIS, 11 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * SPRINT S.N et T-MOBILE TMUS.O - La justice américaine devrait se prononcer dans la journée en faveur de la fusion entre les deux opérateurs télécoms, passant outre les objections de procureurs fédéraux qui ont engagé une procédure pour bloquer l'opération, selon deux sources proches du dossier. Dans les échanges avant-Bourse, Sprint s'envole d'environ 64% et T-Mobile de 9% * TECHNIPFMC FTI.N a annoncé lundi soir des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, en grande partie imputables à l'évolution de sa capitalisation boursière. * MICROSOFT MSFT.O , GOOGLE GOOGL.O et AMAZON AMZN.O ont été approchés par Deutsche Bank DBKGn.DE qui cherche à moderniser ses réseaux technologiques, ont annoncé des sources proche du dossier. * GENERAL MOTORS GM.N prévoit de suspendre la production dans l'une de ses usines en Corée du Sud les 17 et 18 février, les retombées de l'épidémie de coronavirus en Chine ayant entraîné une pénurie de pièce détachées, a fait savoir le constructeur automobile. * HASBRO HAS.O et UNDER ARMOUR UAA.N figurent parmi les entreprises dont les résultats trimestriels seront publiés avant l'ouverture de Wall Street. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

